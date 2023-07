Arcadis boekt recordomzet maar ziet winst dalen

Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft in het afgelopen kwartaal een recordomzet behaald van 945 miljoen euro. Dat betekent een groei van 9 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst ging wel omlaag, met 13 procent tot 38 miljoen euro.

Dat had te maken met hogere rentelasten en eenmalige kosten als gevolg van twee grote overnames die Arcadis vorig jaar deed. Door die overnames namen ook de schulden toe.

Volgens Arcadis is de groei van het bedrijf vooral sterk in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ook in Europa en AustraliĆ« namen de inkomsten toe. China vertoonde echter een daling, als gevolg van “aanhoudend uitdagende” marktomstandigheden.

Arcadis profiteert al tijden van groeiende investeringen in de energietransitie. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met projecten rond verduurzaming van bedrijfspanden en helpt bedrijven met het ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie. Ook werkt Arcadis aan klimaatoplossingen. In de Verenigde Staten helpt Arcadis zijn klanten met onder meer het ontwerpen en bouwen van batterijfabrieken en het leveren van elektrische mobiliteitsoplossingen.

Mede hierdoor steeg het orderboek van het concern in het afgelopen kwartaal naar recordhoogte. De orderportefeuille bedraagt nu 3,2 miljard euro.

“Arcadis leverde opnieuw een sterk kwartaal dankzij een grote vraag bij klanten, met name op het gebied van industriĆ«le productie, milieusanering en innovatieve mobiliteitsoplossingen”, stelt Alan Brookes, de nieuwe topman van het bedrijf.