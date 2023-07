Besi en Shell onderaan in hogere AEX, UMG schiet omhoog

Besi en Shell waren donderdag de sterkste dalers in de AEX-index op het Damrak. Beide bedrijven kwamen met tegenvallende kwartaalberichten. UMG werd daarentegen 11 procent meer waard en was daarmee koploper bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Het muzieklabel behaalde afgelopen kwartaal meer inkomsten uit streamingdiensten. Vooral artiesten als Taylor Swift, de Koreaanse band SEVENTEEN en countryzanger Morgan Wallen zorgden voor veel inkomsten.

Chiptoeleverancier Besi zag de omzet afgelopen kwartaal flink stijgen, maar de nieuwe orders namen opnieuw af. Voor het derde kwartaal rekent het bedrijf dan ook op een flinke daling van de omzet. Het aandeel werd 3,6 procent lager gezet. Shell verloor 1,8 procent. De olie- en gasproducent boekte fors minder winst in het tweede kwartaal door de lagere prijzen voor olie en gas.

ArcelorMittal won 1 procent. Het staalconcern ArcelorMittal behaalde in het tweede kwartaal flink minder omzet en winst dan een jaar eerder. Ten opzichte van het eerste kwartaal was er wel sprake van verbetering.

Naast de stroom van bedrijfsresultaten hebben beleggers vooral oog voor het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Die zal het rentetarief in het eurogebied later op de dag vrijwel zeker gaan verhogen om de nog altijd hoge inflatie aan te pakken. Woensdag schroefde de Amerikaanse centrale bank al het rentetarief verder op tot het hoogste niveau sinds 2001.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 781,66 punten. Dataleverancier RELX (plus 1,9 procent) behoorde ook tot de stijgers na goed ontvangen resultaten. De MidKap klom 0,2 procent tot 934,14 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,5 procent.

In de MidKap kwamen ook veel bedrijven met cijfers. Advies- en ingenieursbureau Arcadis (plus 1,6 procent) boekte afgelopen kwartaal een recordomzet, maar zag de winst dalen. Bodemonderzoeker Fugro profiteerde van de grote vraag naar zijn diensten voor windmolenparken op zee en werd 4 procent hoger gezet. Metalengroep AMG kelderde 14,5 procent na een verlaging van jaarverwachting. Bij de kleinere bedrijven raakte Ebusco 10 procent kwijt. De elektrische bussenfabrikant verlaagde zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege tekorten aan personeel en materialen.

De euro was 1,1106 dollar waard, tegen 1,1075 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 79,51 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 83,61 dollar per vat.