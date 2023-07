Bodemonderzoeker Fugro doet meer werk voor offshore windparken

Bodemonderzoeker Fugro blijft profiteren van de grote vraag naar zijn diensten voor windmolenparken op zee. Mede daardoor zag het bedrijf de omzet in de eerste helft van dit jaar met met bijna een kwart toenemen, terwijl ook de nettowinst flink steeg. Topman Mark Heine spreekt in een toelichting van sterke resultaten voor het bedrijf uit Leidschendam.

De omzet kwam uit op iets meer dan 1 miljard euro. Het nettoresultaat bedroeg 71,7 miljoen euro, tegen 29,4 miljoen euro een jaar eerder. Volgens Fugro droegen alle regio’s bij aan de verbetering van de prestaties. Het orderboek voor de komende twaalf maanden staat op 1,3 miljard euro.

Volgens Fugro namen de inkomsten uit activiteiten voor duurzame energieprojecten met 60 procent toe. Hernieuwbare energie is inmiddels het grootste marktsegment voor Fugro. De onderneming is ook actief met bodemonderzoek voor olie- en gasbedrijven en water- en infrastructuurprojecten.

“Over de hele wereld profiteren we van een hoge klantvraag naar klimaatadaptatie en oplossingen voor de energietransitie, met name voor offshore wind”, aldus Heine. Fugro doet ook meer werk voor olie- en gasprojecten omdat door de oorlog in Oekra├»ne er grotere behoefte is aan energiezekerheid en daarom meer wordt ge├»nvesteerd in productie van olie en gas.