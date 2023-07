Bronnen: Vopak en Havenbedrijf in race voor bouw waterstofhaven

Havenbedrijf Rotterdam en tankopslagbedrijf Vopak zijn uitgekozen om mee te doen aan de aanbesteding voor de bouw en financiering van een waterstofproject in Zuid-Afrika. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Het zou gaan om een deal van 2,8 miljard rand, omgerekend ruim 143 miljoen euro, voor de bouw van een haven en noodzakelijke infrastructuur.

Daarmee moet de te bouwen haven in het noordwesten van Zuid-Afrika geschikt worden gemaakt voor het verschepen van grondstoffen, waaronder waterstof. De twee Nederlandse bedrijven maken deel uit van drie consortia die dinsdag het recht hebben verworven plannen in te dienen. Opdrachtgever is het Zuid-Afrikaanse staatslogistiekbedrijf Transnet. Wie de andere partijen zijn die mee kunnen dingen, is niet bekend.

Aan de westkust van Zuid-Afrika is sprake van een overvloed aan wind- en zonne-energie. Die hoopt het land te kunnen aanwenden om zogeheten groene waterstof te produceren. Daarmee kan ammoniak worden gemaakt die geschikt is voor export. Nederland en Duitsland hebben eerder al uitgesproken geïnteresseerd te zijn in die schone brandstof, als vervanging van fossiele brandstoffen.

De haven moet in maart 2030 operationeel zijn. Naar verwachting zijn de spoorverbindingen van en naar de haven zes jaar later gereed.