Chiptoeleverancier Besi ziet nieuwe orders teruglopen

Chiptoeleverancier Besi heeft in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw minder nieuwe orders gekregen. De totale orderontvangst bedroeg in die periode bijna 113 miljoen euro, ruim een kwart minder dan vorig jaar. De daling komt volgens het bedrijf onder meer door de zwakke marktomstandigheden.

Die speelden ook al in het eerste kwartaal van dit jaar, waardoor de orderontvangst voor de eerste helft van 2023 op jaarbasis bijna 29 procent lager uitvalt. Eenzelfde daling is terug te zien in de omzet, die in de eerste zes maanden goed was voor bijna 296 miljoen euro. De inkomsten in het tweede kwartaal lieten dan wel weer een stijging zien ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat komt volgens het bedrijf met name door de toegenomen vraag naar duurdere smartphones in vergelijking met vorig jaar.

Vooral de vraag naar de producten van Besi voor toepassingen in computers laat te wensen over, merkt het bedrijf. Ook de vraag naar chips voor de auto-industrie viel iets lager uit in vergelijking met vorig jaar, al lag die vraag vorig jaar ook relatief hoog. Besi levert onder meer technologie voor het plaatsen van chips op printplaten en verpakkingen voor de zeer kwetsbare chips.

Onder de streep bleef in het tweede kwartaal een winst over van bijna 53 miljoen euro, ruim de helft meer dan in het eerste kwartaal. Wel valt de winst voor de eerste helft van dit jaar daarmee ruim 39 procent lager uit ten opzichte van vorig jaar. Desondanks zegt Besi-topman Richard Blickman tevreden te zijn met de prestaties, “ondanks de uitdagingen in de sector”.

Branchegenoot ASMI meldde dinsdag eveneens minder nieuwe orders te ontvangen. Bij het bedrijf uit Almere ging het om een halvering van de orderontvangst in vergelijking met vorig jaar. Topman Benjamin Loh verwachtte bovendien niet dat de vraag zich dit jaar zal herstellen.