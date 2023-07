Deutsche Bahn draait verlies, onder meer door forse investeringen

Het Duitse staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn heeft in de eerste helft van dit jaar 71 miljoen euro nettoverlies geleden. Dat kwam onder meer door gestegen investeringen in het Duitse spoorwegennet. In dezelfde periode vorig jaar ging er nog een winst van 424 miljoen euro in de boeken.

Deutsche Bahn investeerde in de eerste zes maanden van dit jaar ruim 13 procent meer, in totaal 3,1 miljard euro. Dat bedrag is exclusief subsidies; inclusief kwam het totaal aan investeringen uit op 6,3 miljard euro. Volgens Deutsche Bahn ging 90 procent daarvan naar Duits spoor, stations en nieuwe treinen.

De totale omzet van Deutsche Bahn bedroeg bijna 25 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar kwam het totaal aan inkomsten uit op bijna 28 miljard euro. Desondanks merkte Deutsche Bahn wel veel vraag naar treinkaartjes. Voor het langeafstandsvervoer bijvoorbeeld nam het aantal passagiers op jaarbasis toe met ruim 15 procent tot 68 miljoen reizigers.

De mate waarin die treinen op tijd rijden, laat echter wel te wensen over. Volgens het spoorbedrijf reed slechts 68,7 procent van de langeafstandstreinen zonder grote vertragingen. Dat is niet veel beter dan vorig jaar. “Ook al vraagt dit momenteel veel van alle betrokkenen, de sleutel tot duurzame verbeteringen voor onze klanten ligt in de infrastructuur”, zegt topman van Deutsche Bahn Richard Lutz daarover.

Verder vond de lancering van een voordelig treinabonnement, waarmee klanten onbeperkt gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer in Duitsland, gretig aftrek. Dat leverde Deutsche Bahn sinds de lancering in mei 11 miljoen abonnees op. Zij betalen maandelijks 49 euro voor het zogeheten Deutschland-Ticket.

Deutsche Bahn voerde de afgelopen maanden een cao-conflict met vakbond EVG. Dat begon eind februari, maar raakte in een impasse. Spoorpersoneel legde daarop tot twee keer toe het werk neer, wat leidde tot het lam leggen van een groot deel van het Duitse spoor. Sinds medio juli hebben bemiddelaars geprobeerd de bond en het spoorbedrijf nader tot elkaar te brengen. Naar verwachting presteren zij vrijdag een cao-voorstel. Daar moeten de vakbondsleden dan nog wel over stemmen.