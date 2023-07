Ebusco stelt verwachtingen bij om materiaal- en personeelskrapte

Elektrische bussenfabrikant Ebusco heeft de verwachtingen voor zijn prestaties voor dit jaar bijgesteld. Aanleiding zijn onder meer verstoringen in de toeleveringsketen, waardoor het bedrijf uit Deurne last heeft van materiaaltekorten. In combinatie met een tekort aan personeel leidt dat tot een vertraging van de productie.

Ebusco verwacht dat de omzet voor de eerste helft van dit jaar uit zal komen rond de 41 miljoen euro. Dat is wel meer dan de totale inkomsten over de eerste helft van vorig jaar. Het verlies voor aftrek van onder meer belastingen en rentes zal 44 miljoen euro bedragen, schat het bedrijf in. Ebusco presenteert op 9 augustus de definitieve resultaten voor de eerste zes maanden van 2023.

Om het huidige aantal orders te kunnen verwerken, wil Ebusco opschalen in productiecapaciteiten met hulp van assemblagepartners. “Niet alleen hebben alle partners afzonderlijk reeds bewezen de kwaliteit van de assemblage te kunnen borgen, ook helpen zij de productie te versnellen en de brutomarge te verbeteren”, stelt de beursgenoteerde bussenfabrikant. Ebusco verwacht daardoor over de tweede helft van 2023 “een aanzienlijke verbetering van het operationele resultaat te boeken vergeleken met het eerste halfjaar”.