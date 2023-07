ECB-besluit en kwartaalcijfers centraal op druk Damrak

Op de Amsterdamse beurs hebben beleggers donderdag vooral oog voor het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Die zal het rentetarief in het eurogebied later op de dag vrijwel zeker gaan verhogen om de nog altijd hoge inflatie aan te pakken.

Europese beleggers verwerken daarnaast nog het besluit van de Amerikaanse centrale bank om het rentetarief verder te verhogen tot het hoogste niveau sinds 2001. Ook liet centralebankpresident Jerome Powell de deur open voor verdere renteverhogingen om de inflatie te bestrijden en sloot hij een renteverlaging dit jaar uit.

Op het Damrak kwamen verder de AEX-bedrijven ArcelorMittal, Shell en Besi met resultaten. Staalconcern ArcelorMittal boekte in het tweede kwartaal flink minder omzet en winst dan een jaar eerder. Ten opzichte van het eerste kwartaal was er wel sprake van verbetering. Het bedrijf verlaagde daarnaast de groeiverwachting voor de wereldwijde staalvraag, met uitzondering van China, voor dit jaar. Olie- en gasproducent Shell zag de nettowinst in het tweede kwartaal flink dalen tot 3,1 miljard dollar, van 18 miljard dollar vorig jaar. Het bedrijf kampte onder meer met de lagere prijzen voor olie en gas.

Chiptoeleverancier Besi zag de omzet afgelopen kwartaal met bijna 22 procent stijgen. Dat lag in lijn met de verwachting van het bedrijf. De nieuwe orders namen wel af. Topman Richard Blickman sprak van solide resultaten in een uitdagende sector. Voor het derde kwartaal rekent het bedrijf op een flinke daling van de omzet.

UMG opende woensdag na de slotbel al de boeken. Het muzieklabel behaalde afgelopen kwartaal meer inkomsten uit streamingdiensten. Vooral artiesten als Taylor Swift, de Koreaanse band SEVENTEEN en countryzanger Morgan Wallen zorgden voor veel inkomsten.

De AEX-index lijkt licht hoger te beginnen aan de drukke cijferdag. In de MidKap kwamen bedrijven als Arcadis, Fugro, AMG en Aperam met cijfers. Advies- en ingenieursbureau Arcadis boekte afgelopen kwartaal een recordomzet, maar zag de winst dalen. Bodemonderzoeker Fugro profiteerde van de grote vraag naar zijn diensten voor windmolenparken op zee en boekte flink meer winst in de eerste jaarhelft. Metalengroep AMG verlaagde zijn jaarverwachting en roestvrijstaalmaker Aperam zag de kwartaalwinst flink dalen.

De euro was 1,1092 dollar waard, tegen 1,1075 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 79,49 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 83,55 dollar per vat.