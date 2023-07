ECB verhoogt rente opnieuw, naar hoogste niveau ooit

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in de eurozone opnieuw verhoogd in de strijd tegen de inflatie. Die gaat een kwart procentpunt omhoog tot 3,75 procent en dat is het hoogste niveau in het bestaan van de ECB. In 2000 en 2001 stond de rente ook al eens zo hoog.

De ECB bepaalt sinds 1999 de rente in de eurozone. De centrale bank is sinds midden vorig jaar de rente aan het verhogen nadat de inflatie als gevolg van hoge energie- en voedselprijzen de hoogte in was geschoten. De rente ging sindsdien in negen stappen van -0,5 procent naar 3,75 procent.

De bank verwacht nog altijd dat de inflatie “te lang te hoog” blijft. De ECB mikt op een inflatie van 2 procent, maar daar zit de inflatie in de eurozone met 5,5 procent in juni nog ruim boven. De beleidsmakers van de ECB zien zich door dat laatste cijfer wel gesterkt in hun gedachten dat de inflatie de rest van dit jaar verder zal dalen.

De al genomen rentestappen werpen wel hun vruchten af. Lenen wordt duurder en gebeurt dus ook minder. Daardoor is er minder geld beschikbaar in de economie en wordt die minder gestimuleerd.

Bij volgende rentebesluiten houdt de ECB vast aan de datagedreven aanpak, waarbij beslissingen gebaseerd worden op de recentste macro-economische gegevens. Daarbij zal de rente “zo lang als nodig is” hoog worden gehouden om het doel van een inflatie van 2 procent te bereiken.