ECB zet recordtempo renteverhogingen vrijwel zeker voort

De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente in de eurozone donderdag vrijwel zeker opnieuw gaan verhogen om de inflatie aan te pakken. De centrale bank heeft de leenkosten sinds medio vorig jaar al in een recordtempo opgeschroefd tot het hoogste niveau sinds mei 2001, na een periode van historisch lage rentes. Op die manier hoopt de ECB de inflatie weer omlaag te krijgen tot een niveau rond de 2 procent.

ECB-president Christine Lagarde heeft al herhaaldelijk laten weten dat de rentetarieven in juli zo goed als zeker met een kwart procentpunt zullen worden verhoogd, na de rentestap van dezelfde omvang in juni. Het belangrijkste rentetarief komt daarmee uit op 3,75 procent, van 3,5 procent in juni.

Volgens Lagarde hebben de beleidsmakers van de ECB nog “werk te doen” om de inflatie onder controle te krijgen. In juni stegen de prijzen in de eurolanden minder hard dan in mei, maar dat kwam vooral doordat gas en elektriciteit goedkoper zijn geworden. Voedingsmiddelen stegen nog altijd hard in prijs. Ook de zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende energie- en voedingsprijzen niet worden meegenomen, nam licht toe.

Na de vergadering in juli neemt de ECB een zomerpauze. Of de rente in september verder zal worden opgeschroefd is nog onzeker. Zo zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB) en ook een van de beleidsbepalers bij de ECB, onlangs dat een verdere verhoging na juli niet gegarandeerd is en zal afhangen van de dan beschikbare gegevens.

Vanuit diverse Europese landen is er de laatste tijd ook kritiek gekomen op de renteverhogingen. Die zouden meer schade aan de economie toebrengen en niet echt bijdragen aan het bestrijden van de inflatie.