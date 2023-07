Economie VS groeit sterker in tweede kwartaal

De economie van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan in de eerste drie maanden. Volgens een voorlopige schatting van het Amerikaanse ministerie van Handel groeide ’s werelds grootste economie met 2,4 procent, tegen 2 procent in het eerste kwartaal.

Daarmee ging de economie ook sterker vooruit dan verwacht, want economen hadden in doorsnee op een plus gerekend van 1,8 procent. De groei is vooral te danken aan sterkere consumentenbestedingen, de belangrijkste motor van de Amerikaanse economie. Ook de bedrijfsinvesteringen droegen bij aan de vooruitgang.

Het gaat om een groeicijfer op zogeheten geannualiseerde basis. Daarbij wordt de groei in een kwartaal kunstmatig doorgetrokken naar een cijfer dat vergelijkbaar is met dat van de jaarlijkse groei. Volgens de in Nederland gangbare meetmethode zou het bruto binnenlands product met 0,6 procent zijn gestegen in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

De economie van de VS lijkt dus geen grote tegenwind te ondervinden van de renteverhogingen van de Federal Reserve om de inflatie te bedwingen. De Fed verhoogde woensdag de rente opnieuw.