Europese Commissie onderzoekt bundeling Teams door Microsoft

De Europese Commissie onderzoekt of techconcern Microsoft misbruik gemaakt heeft van zijn marktmacht door zijn chat- en videovergaderprogramma Teams te bundelen met zakelijke software als Office 365 en Microsoft 365. Daarmee zou het bedrijf concurrenten als Slack en Zoom mogelijk buitenspel hebben gezet. Slack, dat zelf een bij bedrijven populair chatprogramma maakt, had in 2020 al bij de Europese marktwaakhond geklaagd over Microsoft.

Vooral het feit dat Microsoft zijn klanten verplicht om ook Teams af te nemen als ze een abonnement nemen op de productiviteitssoftware van het bedrijf, baart de commissie zorgen. Ook heeft Microsoft mogelijk de manier waarop zijn software met die van andere bedrijven samenwerkt bewust beperkt. Dat zou nadelig kunnen zijn uitgepakt voor Microsofts concurrenten, maar ook voor bedrijven en consumenten in Europa, meent de mededingingswaakhond.

In april meldde de Financial Times dat Microsoft zou stoppen met het dwingen van zijn klanten om Teams automatisch op hun apparaten te installeren. Daarmee wilde het Amerikaanse techbedrijf de zorgen van de Europese Commissie wegnemen, maar dat blijkt dus niet afdoende te zijn geweest.

Het is het eerste EU-onderzoek naar Microsoft sinds 2008. Toen werd Microsoft beschuldigd van misbruik van zijn dominante positie door Windows-gebruikers te dwingen internetbrowser Internet Explorer te installeren. Daarmee werden concurrenten als Netscape Navigator buitenspel gezet. Microsoft bereikte toen een schikking met de commissie, maar kreeg vijf jaar later alsnog een boete van meer dan een half miljard euro vanwege het niet nakomen van zijn toezeggingen.