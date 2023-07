Facebook-moeder Meta flink meer waard op hoger Wall Street

Meta Platforms werd donderdag 9 procent meer waard op de aandelenbeurzen in New York. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp presteerde afgelopen kwartaal veel beter dan analisten en beleggers hadden verwacht dankzij meevallende advertentie-inkomsten. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen in de smaak. Meta introduceerde onlangs ook nieuwe producten zoals Twitter-concurrent Threads en kunstmatige-intelligentiesysteem Llama 2.

Beleggers kauwden daarnaast nog na op het besluit van de Federal Reserve om de rente verder op te schroeven tot het hoogste niveau sinds 2001. Fed-voorzitter Jerome Powell sloot daarbij een verdere verhoging niet uit. De Europese Centrale Bank (ECB) volgde donderdag ook met een renteverhoging van een kwart procentpunt.

Voorbeurs werd ook bekendgemaakt dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 2,4 procent is gegroeid. Dat was sterker dan verwacht.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 35.606 punten. De hoofdindex sloot woensdag al voor de dertiende dag op rij hoger en boekte daarmee de langste winstreeks sinds 1987. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 4603 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1,5 procent tot 14.333 punten.

McDonald’s klom 1,5 procent. De fastfoodketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht dankzij een herstel van de verkopen in China en het succes van de speciale verjaardagsactie van Grimace, de mascotte van het bedrijf, in de Amerikaanse thuismarkt. Branchegenoot Chipotle Mexican Grill kelderde daarentegen 7,7 procent, na tegenvallende resultaten van de restaurantketen.

Southwest Airlines zakte ruim 8 procent. De luchtvaartmaatschappij boekte in het tweede kwartaal minder winst dan verwacht. Het bedrijf zag de kosten oplopen en de omzet per passagier afnemen. Ook voor het huidige kwartaal rekent Southwest op een daling van omzet per passagier.

Microsoft steeg 0,5 procent. De Europese Commissie onderzoekt of het Amerikaanse techconcern misbruik heeft gemaakt van zijn marktpositie door zijn chat- en videovergaderprogramma Teams te bundelen met zakelijke software als Office 365 en Microsoft 365. Daarmee zou het bedrijf concurrenten als Slack en Zoom mogelijk buitenspel hebben gezet.

De euro was 1,1010 dollar waard, tegen 1,1075 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 79,23 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 83,18 dollar per vat.