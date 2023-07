Flinke winst McDonald’s, klanten blijven komen ondanks inflatie

Fastfoodketen McDonald’s heeft in het tweede kwartaal van dit jaar flink meer winst geboekt. Met name in de Verenigde Staten bleven klanten komen, ondanks dat het bedrijf de prijzen van zijn menu’s heeft verhoogd. Maar ook de McDonald’s-restaurants in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en China deden goede zaken.

De totale omzet steeg met 14 procent tot bijna 6,5 miljard dollar, omgerekend ruim 5,8 miljard euro. De winst verdubbelde zelfs bijna, tot meer dan 2,3 miljard dollar. Volgens topman Chris Kempczinski is het merk McDonald’s “nog nooit zo sterk geweest”. Kempczinski roemt verder ook de “cultureel relevante merk- en marketingcampagnes”, als groeimotoren van zijn bedrijf in de VS.

Wereldwijd zag McDonald’s de verkopen in april tot en met juni toenemen met bijna 12 procent. Daar wordt gekeken naar filialen die al langer dan een jaar open waren en wordt gecorrigeerd voor bijvoorbeeld wisselkoerseffecten. Die stijging blijft iets achter op de groei in het eerste kwartaal, toen de verkopen met bijna 13 procent toenamen.