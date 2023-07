Frankrijk wil met China afspraken maken over cosmetica

Frankrijk wil met China werken aan gemeenschappelijke standaarden voor cosmetica. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire reist komende dagen af naar het Aziatische land om te praten over economische en financiële samenwerking. Daarbij komen ook intellectuele eigendomskwesties aan bod voor bedrijven als L’Oréal en Louis Vuitton-moeder LVMH, met merken als Olehenriksen en Fenty Beauty by Rihanna.

De Chinese overheid wil van de grote cosmeticaconcerns namelijk dat ze productinformatie, bijvoorbeeld over de ingrediënten van een artikel of details over hoe het wordt gemaakt, in een speciale database opslaan. In Europa bestaat de vrees dat de concerns hierdoor bedrijfsgeheimen moeten vrijgeven onder het mom van productveiligheid.

Le Maire denkt dat het meer zin heeft om met China afspraken te maken over normen waaraan alle cosmetica moet voldoen, heeft een ambtenaar van zijn ministerie laten weten aan financieel persbureau Bloomberg. Dat gaat het bijvoorbeeld om de claims van bedrijven over de werking van producten en over hoe veilig alles is. De Franse bedrijven zouden dan alleen cosmetica in China kunnen verkopen als ze aan die voorwaarden voldoen.

China geldt als een belangrijke markt voor de Franse cosmeticasector. Maar de laatste tijd valt de Chinese economische groei tegen en moet bijvoorbeeld L’Oréal het wat betreft groei meer van andere markten hebben. Volgens donderdag verschenen cijfers steeg de omzet van L’Oréal afgelopen kwartaal doordat Europese klanten meer uitgaven aan lippenstift en huidverzorging, wat een lauw herstel in de regio met China compenseerde.