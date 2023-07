Graanprijs verder omhoog na nieuwe Russische aanvallen

De graanprijs is verder opgelopen tot het hoogste niveau in vijf maanden door nieuwe Russische aanvallen in en rond Oekraïense havens. Eerder deze week werd het basisvoedsel ook al flink duurder doordat Rusland de Oekraïense havenstad Odesa herhaaldelijk onder vuur heeft genomen. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan haveninfrastructuur aan te vallen om de export van graan voor langere termijn onmogelijk te maken.

De aanvallen begonnen kort nadat Rusland besloot de graandeal met Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties te beëindigen. Daardoor kan er geen graan meer worden uitgevoerd over de Zwarte Zee.

Donderdag werd graan op de belangrijke goederenbeurs in Chicago 2,5 procent duurder. De goede vooruitzichten van de graanoogsten op het noordelijk halfrond deze zomer houden de prijsstijging daarbij nog enigszins beperkt. Zo verklaarde de president van de Russische Graanunie dat Rusland in het nieuwe seizoen zo’n 60 miljoen ton graan zou kunnen leveren.

Rusland heeft in negen dagen tijd 26 doelen getroffen in en rond Oekraïense havens. De laatste aanvallen komen op het moment dat president Vladimir Poetin gastheer is van een top met Afrikaanse leiders in de Russische stad Sint-Petersburg. Veel Afrikaanse landen zijn afhankelijk van de graanexport uit Rusland en Oekraïne en de levering van het basisvoedsel zal dan ook voor die landen hoog op de agenda staan.