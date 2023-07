Gucci-moeder Kering lijft modehuis Valentino voor 30 procent in

Gucci-moederbedrijf Kering neemt een belang van 30 procent in het Italiaanse modehuis Valentino. Met de deal is 1,7 miljard euro gemoeid. Kering heeft ook een optie geregeld om de rest van Valentino voor het einde van 2028 erbij te kopen.

Met de deal wil Kering de concurrentiestrijd met zijn grote rivaal LVMH, bekend van onder meer Louis Vuitton, levend houden. Vorige maand besloot Kering om dezelfde reden ook al om parfummaker Creed te kopen. Gucci, het belangrijkste merk van Kering, blijft zelf al jaren achter bij zijn concurrenten met de verkopen van luxe tassen, schoenen en juwelen.

Valentino werd in 1960 opgericht door modeontwerper Valentino Garavani. Zijn ontwerpen zijn wereldberoemd. Recent tooiden sterren als Zendaya en Florence Pugh zich nog in creaties van het modehuis dat inmiddels al meer dan tien jaar in handen is van de Qatarese investeerder Mayhoola. Mogelijk dat die partij later ook aandeelhouder gaat worden van Kering, is nu ook naar buiten gebracht.

Kering kondigde onlangs ook al aan de topman van Gucci te vervangen in een poging om het merk de weg omhoog te laten terugvinden. Marco Bizzarri, die al sinds 2015 de leiding heeft bij Gucci, verlaat het bedrijf in september. Hij wordt opgevolgd door Jean-Fran├žois Palus, die al bestuurder is bij de groep en bekend staat als een vertrouweling van Kering-baas Fran├žois-Henri Pinault. Palus zal een herstructurering van het luxemerk moeten gaan doorvoeren om de resultaten te verbeteren.