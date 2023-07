Harley-Davidson levert minder motors door productiestoring

Harley-Davidson leverde in het afgelopen kwartaal wereldwijd 10 procent minder motoren aan dealers als gevolg van een “ongeplande productieonderbreking”, maakte het concern bekend. Ook hielden meer potentiële kopers hun hand op de knip door de hoge inflatie en gestegen rente. Daardoor is het moeilijker geworden om een lening af te sluiten voor de aankoop van een motor.

Wat er precies misging met de productie is niet bekendgemaakt. Het aantal leveringen daalde in het afgelopen kwartaal tot 42.900 motorfietsen, 5000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

De nettowinst ging met 18 procent omlaag tot 178 miljoen dollar, omgerekend 162 miljoen euro. Die winstdaling werd mede veroorzaakt doordat de motorfietsenfabrikant meer geld opzij moest zetten voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald.

De totale omzet kwam in het afgelopen kwartaal uit op bijna 1,5 miljard dollar, een daling van 2 procent.

Harley-Davidson, dat dit jaar zijn 120-jarige bestaan viert, verkoopt ook volledig elektrische motors. Maar daar is vooralsnog nauwelijks vraag naar. In totaal werden 33 elektrische LiveWire Harleys verkocht, een daling van liefst 85 procent vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar. Het operationele verlies van de elektrische tak liep op tot 32 miljoen dollar.

Harley-Davidson levert ook kleding, onderdelen en andere producten. Ook is het bedrijf uit Milwaukee actief met financiering voor de aanschaf van motorfietsen.