Moeder Facebook wint, Barbie-maker Mattel omlaag op Wall Street

Beleggers op Wall Street reageerden donderdag enthousiast op de resultaten van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms. Maar speelgoedconcern Mattel overtuigde niet. De onderneming heeft in het tweede kwartaal minder verdiend aan de verkoop van barbiepoppen. Dat iconische speelgoed staat momenteel juist volop in de belangstelling door de film erover die sinds afgelopen week in de bioscopen draait.

De beurskoers van Meta ging ruim 4 procent vooruit. Dat was wel wat lager dan de plus van 9 procent aan het begin van de beursdag, maar bij het inzakken van die koerswinst speelt ook mee dat het sentiment op de New Yorkse aandelenmarkten over de gehele linie enigszins omsloeg. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp presteerde afgelopen kwartaal veel beter dan analisten en beleggers hadden verwacht dankzij meevallende advertentie-inkomsten.

Mattel sloot 0,4 procent in de min. Vanwege het succes van de Barbie-film verwacht topman Ynon Kreiz dat de verkopen van Barbie wel weer zullen aantrekken. Ondanks de daling bij Barbie zette de poppentak van Mattel overigens wel meer om. Poppen van Disney-prinsessen verkochten goed en ook Monster High-poppen vonden gretig aftrek. Verder verkocht Mattel meer Hot Wheels-auto’s.

De Dow-Jonesindex eindigde na een beperkte openingswinst 0,7 procent lager op 35.282,72 punten. Daarmee kwam de langste winstreeks sinds 1987 ten einde. Woensdag ging de graadmeter nog voor de dertiende dag op rij omhoog. De brede S&P 500 zakte uiteindelijk 0,6 procent tot 4537,41 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde ook 0,6 procent in, op 14.050,11 punten. Beleggers kauwden nog na op het besluit van de Federal Reserve om de rente verder op te schroeven tot het hoogste niveau sinds 2001. Fed-voorzitter Jerome Powell sloot daarbij een verdere verhoging niet uit.

McDonald’s klom verder dik 1 procent. De fastfoodketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht dankzij een herstel van de verkopen in China en het succes van de speciale verjaardagsactie van Grimace, de mascotte van het bedrijf, in de Amerikaanse thuismarkt.

Microsoft zakte op zijn beurt ruim 2 procent. De Europese Commissie onderzoekt of het Amerikaanse techconcern misbruik heeft gemaakt van zijn marktpositie door zijn chat- en videovergaderprogramma Teams te bundelen met zakelijke software als Office 365 en Microsoft 365. Daarmee zou het bedrijf concurrenten als Slack en Zoom mogelijk buitenspel hebben gezet.