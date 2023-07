Samsung rekent op herstel na slechte eerste jaarhelft

De Zuid-Koreaanse elektronicaproducent Samsung zag de winst in het afgelopen kwartaal kelderen door de zwakke vraag naar onder meer smartphones en chips. Ook de inkomsten gingen fors omlaag doordat mensen vanwege de hoge inflatie voorzichtiger zijn geworden met grote uitgaven aan nieuwe mobiele telefoons en andere elektronica. Bij de publicatie van de definitieve resultaten bood het bedrijf echter optimistischer vooruitzichten voor de rest van het jaar.

Samsung verklaarde dat de wereldwijde vraag naar elektronica en geheugenchips naar verwachting geleidelijk herstelt in de tweede helft van het jaar. Dat zou moeten leiden tot een verbetering van de winst. Ook verwacht Samsung dat de vraag naar chips die gebruikt worden voor kunstmatige intelligentie (AI) voor het einde van het jaar op stoom komt. Het bedrijf waarschuwde daarbij wel dat de “aanhoudende macro-economische risico’s een uitdaging kunnen blijven zijn”.

Samsung behaalde de afgelopen jaren recordwinsten toen de prijzen voor zijn chips flink stegen door tekorten tijdens de coronapandemie. De vraag groeide tijdens de pandemie sterk toen consumenten massaal computers en smartphones kochten tijdens de lockdowns. Chipfabrikanten als Samsung schroefden daardoor hun productie op. Maar de vraag nam snel af toen de lockdowns werden opgeheven en verzwakte verder door de oplopende inflatie en stijgende rentetarieven.

In de maanden april, mei en juni kwam Samsungs omzet ruim een vijfde lager uit dan een jaar eerder, op 60 biljoen won (42 miljard euro). Dat is de grootste neergang sinds zeker 2009. Het omzetcijfer was in lijn met de voorlopige cijfers, die eerder deze maand werden gemeld. De operationele winst viel met 670 miljard won (470 miljoen euro) iets hoger uit dan de eerder gemelde 600 miljard won. De winst kelderde daarmee nog altijd met iets meer dan 95 procent. Over het eerste kwartaal van dit jaar gingen al vergelijkbare cijfers de boeken in.