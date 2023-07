Universal Music Group dankzij Taylor Swift fors vooruit op Damrak

Muzieklabel Universal Music Group (UMG) is donderdag fors gestegen op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf maakte bekend flink meer te hebben verdiend aan streamingabonnementen, met name dankzij artiesten als Taylor Swift en de Koreaanse boy bands SEVENTEEN en Stray Kids. Die cijfers vielen in de smaak bij beleggers, want UMG kreeg er 10,3 procent aan beurswaarde bij.

Daarmee was het niet de grootste stijger in de AEX-index. Chipbedrijf ASMI ging 10,5 procent omhoog, een dag nadat het aandeel al 3 procent meer waard was geworden na goed ontvangen kwartaalcijfers. Analisten van Deutsche Bank vonden dat genoeg reden om het koersdoel te verhogen. Branchegenoot Besi steeg 5,1 procent. Dat bedrijf opende donderdag de boeken en zag de omzet flink stijgen. Maar het aantal nieuwe bestellingen nam wel af. Ook voor het derde kwartaal verwacht Besi nog een dip, maar in het slotkwartaal van dit jaar denkt het Duivense bedrijf dat de markt weer aantrekt.

Shell (min 1 procent) was de grote verliezer bij de hoofdfondsen op het Damrak. De olie- en gasproducent boekte fors minder winst in het tweede kwartaal door de lagere prijzen voor olie en gas. Ook staalconcern ArcelorMittal boekte afgelopen kwartaal minder winst, het verloor 0,7 procent.

De AEX eindigde 2,1 procent in de plus op 792,06 punten. Opmerkingen van ECB-baas Christine Lagarde dat de Europese Centrale Bank (ECB) in september een pauze zou kunnen nemen na negen opeenvolgende renteverhogingen, zorgden voor positiviteit op de toch al groene beurs. De MidKap won 0,1 procent tot 933,41 punten. Die beursindex werd geremd door een forse neergang van metalenproducent AMG, die 15,8 procent inleverde na een verlaging van de jaarverwachting.

De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 2,1 procent.

Bij de middelgrote bedrijven deed Fugro het wel goed. De bodemonderzoeker profiteerde van de grote vraag naar zijn diensten voor windmolenparken op zee en steeg 5,5 procent. Bij de kleinere bedrijven zakte Ebusco 7 procent. De elektrische bussenfabrikant verlaagde zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege tekorten aan personeel en materialen.

De euro was 1,0999 dollar waard, tegen 1,1075 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 80,00 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 83,95 dollar per vat.