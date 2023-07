Xpeng stijgt op Hongkongse beurs na deal met Volkswagen

Xpeng werd donderdag een derde meer waard op de aandelenbeurs in Hongkong. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging dat de Chinese autofabrikant gaat samenwerken met het Duitse Volkswagen. De twee autobedrijven gaan twee nieuwe elektrische auto’s van het VW-merk ontwikkelen voor de Chinese markt. Volkswagen investeert daarnaast 700 miljoen dollar in Xpeng en krijgt daarvoor een belang van ongeveer 5 procent in het Chinese bedrijf.

Ook andere Chinese autobedrijven als Nio en Li Auto liftten mee op het nieuws rond Xpeng en stegen 12 procent en 4 procent. De Hang Seng-index in Hongkong klom mede daardoor 1,4 procent. De centrale bank van Hongkong verhoogde daarnaast de rente voor de regio met een kwart procentpunt en volgde daarmee de rentestap van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed).

De Fed schroefde woensdag het rentetarief in de Verenigde Staten op tot het hoogste niveau sinds 2001. Ook liet centralebankpresident Jerome Powell de deur open voor verdere renteverhogingen om de inflatie te bestrijden en sloot hij een renteverlaging dit jaar uit. Beleggers hopen echter dat de rente in de grootste economie ter wereld dit jaar niet nog verder zal worden verhoogd.

De Nikkei in Tokio won 0,7 procent. Nissan zakte 3 procent, ondanks een ruime verdubbeling van de winst van de Japanse autofabrikant in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf profiteerde daarbij van een goedkopere yen. Afnemende verkopen in China werden daarbij opgevangen door sterkere verkopen in de thuismarkt en Noord-Amerika. Ook gaat Nissan 600 miljoen euro investeren in Ampere, de tak van elektrische auto’s van samenwerkingspartner Renault. Chiptester Advantest verloor 1,7 procent na tegenvallende resultaten.

In Seoul steeg de Kospi 0,7 procent. Samsung klom 2 procent na publicatie van de definitieve kwartaalcijfers. Het Zuid-Koreaanse techconcern zag de winst en omzet zoals eerder gemeld flink kelderen door de zwakke vraag naar chips en mobiele telefoons. De operationele winst viel daarbij wel iets hoger uit dan eerder gemeld. Het bedrijf is ook optimistischer over de tweede jaarhelft, waarin het een geleidelijk herstel ziet van de wereldwijde vraag. De beurs in Shanghai won 0,4 procent en de All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,9 procent bij.