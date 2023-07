Aandacht voor cijfers Air France-KLM en Signify op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag uit naar de resultaten van luchtvaartcombinatie Air France-KLM en verlichtingsbedrijf Signify. Air France-KLM zag de boekingen flink oplopen ondanks de hogere ticketprijzen en verdubbelde de nettowinst in het tweede kwartaal. Het concern houdt dan ook vast aan de jaarverwachtingen. Luchtvaartmaatschappij KLM wist daarbij ondanks de problemen bij Transavia en KLM Cityhopper in het tweede kwartaal ook betere resultaten te boeken dan een jaar eerder.

Donderdag liet Air France-KLM al weten dat het 1,5 miljard euro wil ophalen door zijn loyaliteitsprogramma Flying Blue te gelde te maken. Het luchtvaartconcern is in exclusieve gesprekken met investeerder Apollo daarover.

Signify behaalde in het tweede kwartaal opnieuw minder inkomsten uit de verkoop van zijn lampen. De voormalige verlichtingstak van Philips, bekend van de slimme Hue-lampen, wijt dat onder meer aan de zwakke vraag van consumenten. De winst daalde daardoor ook flink en Signify past daarom de verwachting aan voor zijn prestaties dit jaar.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt lager te gaan beginnen. De opmars richting de 800 puntengrens, die voor het laatst in december 2021 werd bereikt, lijkt daarmee even te worden gestaakt. De hoofdindex won donderdag ruim 2 procent tot 792,06 punten en sloot daarmee op de hoogste stand van dit jaar. Sinds begin 2023 is de index al met 15 procent gestegen, waarmee het koersverlies van vorig jaar weer is goedgemaakt.

De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent lager. Beleggers verwerkten het besluit van de Bank of Japan om het rentetarief ongewijzigd te laten, ondanks de oplopende inflatie in het land. Wel namen de beleidsmakers stappen om de neveneffecten van het langdurige steunbeleid aan te pakken. De beurzen in Hongkong en Shanghai stegen 1,1 en 1,6 procent door de hoop op meer steunmaatregelen voor de kwakkelende Chinese economie.

Fitnessketen Basic-Fit zal mogelijk tegenwind ondervinden van een verkoopadvies door Jefferies. Daarnaast kwamen flitshandelaar Flow Traders, tankopslagbedrijf Vopak, vastgoedfonds WDP, investeringsbedrijf Allfunds, bouwer Heijmans en detacheerder Brunel met hun resultaten.

De euro was 1,0978 dollar waard, tegen 1,0999 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 79,80 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent goedkoper, op 83,88 dollar per vat.