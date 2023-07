Air France-KLM en Signify zakken op lager Damrak na cijfers

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM en verlichtingsbedrijf Signify behoorden vrijdag tot de grote verliezers op het Damrak na publicatie van de kwartaalcijfers. Air France-KLM zag de boekingen flink oplopen ondanks de hogere ticketprijzen en verdubbelde de nettowinst in het tweede kwartaal. Het concern houdt dan ook vast aan de jaarverwachtingen. Het aandeel werd desondanks 4 procent lager gezet vanwege gestegen kosten.

Signify behaalde in het tweede kwartaal opnieuw minder inkomsten uit de verkoop van zijn lampen door de zwakke vraag van consumenten. De winst daalde daardoor ook flink en Signify past daarom de verwachting aan voor zijn prestaties dit jaar. Het aandeel zakte bijna 4 procent.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 789,09 punten. De hoofdindex won donderdag ruim 2 procent tot 792,06 punten en sloot daarmee op de hoogste stand van dit jaar. Sinds begin 2023 is de index al met 15 procent gestegen, waarmee het koersverlies van vorig jaar weer is goedgemaakt. De MidKap daalde 0,6 procent tot 927,57 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent. Londen won 0,2 procent.

UMG (min 3 procent) was de grootste daler in de AEX. Het platenlabel van onder meer Taylor Swift won donderdag dik 10 procent dankzij sterke resultaten. Techinvesteerder Prosus ging aan kop met een plus van 1 procent.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren tot 2,9 procent, ondanks beter dan verwachte resultaten van de chipmaker Intel. ASMI won in de afgelopen twee dagen al ruim 13 procent na goed ontvangen resultaten.

Vooral veel middelgrote bedrijven kwamen met cijfers naar buiten. Flitshandelaar Flow Traders, die eerder al met voorlopige cijfers kwam, zag de winst in het tweede kwartaal vrijwel geheel verdampen en verloor 1 procent.

Tankopslagbedrijf Vopak zakte 4 procent na tegenvallende resultaten. Ook de cijfers van vastgoedfonds WDP (min 3 procent) konden beleggers niet bekoren. De resultaten van het Spaanse investeringsplatform Allfunds vielen wel in goede aarde en werden beloond met een koerssprong van 8,5 procent. Fitnessketen Basic-Fit zakte 2,6 procent na een verkoopadvies door Jefferies.

Heijmans daalde 5 procent. De bouwer verkocht in de eerste jaarhelft 15 procent minder huizen vergeleken met een jaar geleden.

De euro was 1,0978 dollar waard, tegen 1,0999 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 80,04 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 84,19 dollar per vat.