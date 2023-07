Automerk Audi ziet winst dalen en blijft met problemen kampen

Audi merkt dat er een grotere vraag naar zijn auto’s is. Dat heeft het Duitse dochterbedrijf van Volkswagen alleen niet kunnen omzetten in een hogere winst. Een maand geleden liet Volkswagen zijn ongenoegen over de prestaties van het merk al blijken door topman Markus Duesmann te vervangen door Gernot Döllner.

De winst daalde de eerste helft van dit jaar met ongeveer een kwart tot 3,3 miljard euro, terwijl de inkomsten wel met ruim 14 procent toenamen. Hier zitten ook de verkoopcijfers van de duurdere merken Bentley en Lamborghini bij. In China merkt Audi dat er nog altijd een zwakke vraag is. De omzet nam daar maar met 2 procent toe, terwijl er vorig jaar door lockdowns een heel slecht jaar werd geboekt.

In Europa en de Verenigde Staten werd wel fors meer verdiend met omzetstijgingen van 24 en 30 procent. Ook wist Audi ongeveer 50 procent meer elektrische auto’s te verkopen. “Het echte vuurwerk” op het gebied van elektrische auto’s moet eind dit jaar nog komen, zei financieel directeur Jürgen Rittersberger.

Automerken boeken dit jaar over het algemeen betere resultaten doordat problemen in de aanvoerketen zijn afgenomen. Eerder kampten veel autofabrikanten nog met tekorten aan onderdelen zoals chips.