Benzineprijs aan de pomp gaat richting de 2,20 euro per liter

De adviesprijs voor een liter Euro95 nadert de 2,20 euro. De prijzen aan de pomp gaan omhoog, mede door de gestage stijging van de olieprijzen. Dat komt door toenemend optimisme over de wereldeconomie en een krapper aanbod op de oliemarkt.

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers ligt de adviesprijs voor een liter Euro95 momenteel op 2,197 euro. Begin deze maand was de adviesprijs nog iets meer dan 2 euro. Diesel kost nu 1,869 euro per liter. Dat was iets meer dan 1,76 euro begin juli. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Die prijzen worden doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd. Elders liggen ze meestal lager.

Marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers zegt dat de prijs waarschijnlijk eerder verder zal stijgen dan gaat dalen. Het is volgens hem wel erg lastig te voorspellen hoe de prijzen zich ontwikkelen. Begin juli werd de tijdelijke verlaging van de brandstofaccijns nog afgeschaft.

De olieprijzen liggen op koers voor de vijfde week met stijgingen op rij. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) staat nu op bijna 80 dollar. Dat was ruim een maand geleden nog iets meer dan 60 dollar per vat. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, is nu meer dan 84 dollar per vat waard, wat ruim 10 dollar meer is dan ongeveer vijf weken geleden.

Deze week kwamen onder meer beter dan verwachte cijfers naar buiten over de groei van de Amerikaanse economie en er wordt gehoopt dat de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve bijna klaar is met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie. Verder heeft China, ’s werelds grootste olie-importeur, extra steunmaatregelen voor de kwakkelende Chinese economie beloofd. Tegelijkertijd is oliekartel OPEC+, geleid door Saudi-ArabiĆ« en Rusland, de productie aan het verlagen om de prijzen op te krikken.