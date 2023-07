Consumentenvertrouwen VS hoogst sinds 2021 na zwakkere inflatie

Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in juli gestegen naar het hoogste niveau sinds oktober 2021, vooral dankzij de afzwakkende inflatie. Dat meldt de Universiteit van Michigan in haar maandelijkse onderzoek naar het vertrouwen onder Amerikanen.

Door de afzwakkende inflatie wordt de druk op de koopkracht van huishoudens minder groot. Tegelijkertijd neemt ook het optimisme over de economie toe. Eerder deze week werd nog bekend dat de economie van de VS in het tweede kwartaal sterker is gegroeid dan in de voorgaande periode, waardoor de vrees voor een recessie verder naar de achtergrond is gedrukt. Ook blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt erg sterk met een lage werkloosheid.

Door het toenemende consumentenvertrouwen kunnen Amerikanen ook minder de hand op de knip gaan houden. In het tweede kwartaal waren de consumentenbestedingen in ’s werelds grootste economie een belangrijke factor voor de groei. Die uitgaven vormen namelijk de motor van de Amerikaanse economie.