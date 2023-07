Dure handtassen populair ondanks inflatie, Hermès profiteert

Luxeproducten zoals handtassen blijven ook in tijden van hoge inflatie ongekend populair. Het Franse modehuis Hermès meldt een omzetstijging van 28 procent over de afgelopen drie maanden, nadat branchegenoot LVMH eerder deze week ook al met goede cijfers was gekomen. LVMH is het moederbedrijf achter luxemerken als Louis Vuitton en Christian Dior.

Vooral in de Verenigde Staten en China en omliggende landen bleef de vraag naar de tassen en sjaaltjes van Hermès groot. In de Amerikaanse regio steeg de omzet met ruim een vijfde, in de Chinese met meer dan een derde. De operationele winst kwam uit op net geen 3 miljard euro. Met het overlijden van actrice Jane Birkin verloor de populaire Birkin-tas van Hermès deze maand zijn naamgever.

LVMH merkte in tegenstelling tot Hermès een afzwakkende vraag vanuit de Verenigde Staten. De afgelopen twee jaar gaven mensen daar al veel geld uit aan luxeproducten en daar lijken zij nu een beetje genoeg van te hebben.

Volgens analisten staat Hermès eenzaam aan de top in de branche. De producent kan altijd meer verkopen dan het produceert. Eerder dit jaar werd het concern meer dan 200 miljard euro waard, dankzij een waardestijging van de aandelen met ongeveer een derde dit jaar.