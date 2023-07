Franse economie groeit harder dan verwacht

De Franse economie is in het tweede kwartaal onverwacht hard gegroeid. Het bruto binnenlands product (bbp) groeide met 0,5 procent. In de eerste drie maanden van dit jaar nam de Franse economie nog minimaal in omvang toe en economen hadden ook nu weer op een kleine groei met 0,1 procent gerekend.

De onverwacht sterke groei werd gestuwd door een sterkere productie van het Franse bedrijfsleven. Ook de export nam daardoor toe. Huishoudens gaven echter minder uit, meldt het Franse statistiekbureau Insee.

De Zweedse economie kromp in het tweede kwartaal met 1,5 procent. Dat is de sterkste daling sinds het tweede kwartaal van 2020, toen de gevolgen van de coronapandemie voelbaar werden.

Later vrijdag komen ook Spanje en Belgiƫ nog met groeicijfers voor de economie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt half augustus met een eerste raming voor de Nederlandse economische groei in het tweede kwartaal.