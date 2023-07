Heijmans: dieptepunt op woningmarkt ligt mogelijk al achter ons

De woningmarkt gaat weer aantrekken, maar wanneer precies is voor bouwconcern Heijmans nog niet helemaal duidelijk. “Het dieptepunt op de woningmarkt in Nederland ligt mogelijk al weer achter ons”, oppert financieel directeur Gavin van Boekel. Ook topman Ton Hillen spreekt zijn vertrouwen uit in de markt. Maar of dat betekent dat zijn bedrijf in heel 2023 meer woningen kan verkopen dan vorig jaar is volgens hem nog onzeker.

“We gaan uit van 1600 tot 2000 woningen. Waar we precies uitkomen durf ik niet te zeggen. Maar ergens daartussen”, aldus Hillen. Dat kan voor het hele jaar zowel een stijging als een daling ten opzichte van 2022 betekenen. In het eerste halfjaar wist Heijmans 876 woningen te slijten. Dat waren er minder dan de 1031 van een jaar eerder, maar meer dan de 780 die er in de tweede helft van vorig jaar aan de man werden gebracht.

Van Boekel en Hillen wijzen erop dat de flink opgelopen hypotheekrente en hoge inflatie de voorbije periode duidelijk hun weerslag hadden op de markt. Maar ze zien ook dat zowel de rente als de inflatie inmiddels lijkt te stabiliseren. Daarbij zijn bij veel bedrijven de lonen flink omhooggegaan, waardoor huizenzoekers wat meer te besteden hebben gekregen. “En je moet bedenken dat we ook nog steeds een groot woningtekort in Nederland hebben. De druk op de markt is groot”, zegt Hillen.

De vraag naar huizen kan wel erg van project tot project verschillen, wordt ook duidelijk bij de presentatie van de halfjaarcijfers van Heijmans. Van het geplande appartementenproject Bellevue in Utrecht heeft de bouwer nog maar zo’n 30 procent van de woningen verkocht. Daarom durft Hillen daar niet het startsein voor de daadwerkelijke bouw te geven. “Dat gaan we niet doen. Dat is te veel risico”, aldus de topman. In de regel start Heijmans pas met bouwen nadat 70 procent van de woningen in een project zijn verkocht. Maar daar kan vanaf worden geweken. Zo hakte het concern onlangs in Zutphen al de knoop door bij 50 procent voorverkoop.

Heijmans denkt in een goede uitgangspositie te verkeren als de markt weer aantrekt. Dat komt mede door de in juni aangekondigde overname van familiebedrijf Van Wanrooij, dat niet alleen veel woningen kan bouwen maar ook veel gronden tot zijn beschikking heeft. Daarmee ontkomt Heijmans evenwel niet aan de nodige vergunningenprocedures – volgens Hillen een van de grootste remmende factoren van de nieuwbouw. Als Nederland er komende jaren veel meer woningen bij wil krijgen zal daar wat aan moeten worden gedaan, zegt hij.