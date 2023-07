Krant: UBS ontslaat spoedig honderden bankiers Credit Suisse

De Zwitserse bank UBS zal spoedig honderden zakenbankiers van de overgenomen branchegenoot Credit Suisse ontslaan. Dat schrijft de Zwitserse krant Handelszeitung. UBS is bezig Credit Suisse te integreren met naar verwachting groot banenverlies tot gevolg.

Door de samenvoeging telt het gecombineerde bedrijf nu wereldwijd ongeveer 120.000 werknemers, waarvan circa 37.000 in Zwitserland. In Zwitserse media wordt gespeculeerd dat het totale banenverlies kan uitkomen op 30.000 tot 35.000 arbeidsplaatsen. Volgens de berichten worden vooral kantoren in Londen, New York en delen van Azië getroffen.

Handelszeitung stelt dat de bankiers op korte termijn hun ontslag te horen krijgen. UBS-topman Sergio Ermotti heeft al gewaarschuwd voor moeilijke besluiten omdat door de overname veel overlappende functies zijn ontstaan. De fusie werd formeel in juni afgerond.

Credit Suisse werd in maart tijdens een hectisch weekend overgenomen door UBS. Credit Suisse had al langer te maken met problemen en schandalen. De redding van de tweede bank van Zwitserland door UBS moest voorkomen dat er een grotere crisis in de Zwitserse bankensector zou ontstaan. Daarbij bood de Zwitserse overheid voor miljarden aan garanties.