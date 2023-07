Muziekmaatschappij UMG onderaan in hogere AEX, Adyen koploper

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag opnieuw met winst gesloten, waarmee werd voortgeborduurd op de stevige plus van een dag eerder. Muzieklabel Universal Music Group (UMG) was de grootste daler in de hoofdindex nadat het aandeel op donderdag juist nog koploper was. Verder stond ook Air France-KLM bij de verliezers op het Damrak na de bekendmaking van de kwartaalcijfers.

De AEX sloot met een plus van 0,3 procent op 794,27 punten. De MidKap klom ook 0,3 procent, tot 936,52 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt tekenden plussen tot 0,4 procent op. Londen ging een fractie omhoog.

UMG bungelde onderaan de AEX met een min van 3,9 procent. Het platenlabel van onder meer Taylor Swift was een dag eerder nog de sterkste stijger met een plus van dik 10 procent vanwege sterke resultaten. Betalingsverwerker Adyen en techinvesteerder Prosus waren koplopers met winsten tot 4,6 procent.

In de MidKap sloot tankopslag Vopak de rij met een verlies van 3,2 procent na tegenvallende cijfers. Bodemonderzoeker Fugro verloor 2,8 procent. Een dag eerder was het bedrijf nog de grootste stijger bij de middelgrote fondsen dankzij goed ontvangen kwartaalresultaten.

Het Spaanse investeringsplatform Allfunds opende eveneens de boeken en dat werd beloond met een koerswinst van 7,5 procent op Beursplein 5. Ook verlichtingsbedrijf Signify publiceerde cijfers en ging 3,8 procent vooruit.

Air France-KLM ging 1,9 procent omlaag in de MidKap. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie zag de boekingen flink oplopen ondanks de hogere ticketprijzen en verdubbelde de nettowinst in het tweede kwartaal. Het bedrijf zag echter ook de kosten stijgen.

In Londen was IAG, het moederconcern van onder meer British Airways en Iberia, een opvallende winnaar met een plus van 6,6 procent. IAG heeft de afgelopen maanden flink geprofiteerd van de reislust van vakantiegangers. Het Britse luchtvaartconcern zag daardoor zowel de omzet als de winst over het tweede kwartaal flink toenemen. In Frankfurt ging BASF ruim 3 procent omhoog na meevallende kwartaalcijfers van het grote Duitse chemieconcern.

De euro was 1,1034 dollar waard, tegen 1,0999 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte iets meer op 80,12 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 84,30 dollar per vat.