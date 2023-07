Nikkei zakt na kleine beleidsaanpassing Bank of Japan

De aandelenbeurs in Tokio ging vrijdag flink omlaag. Beleggers verwerkten het besluit van de Bank of Japan om de rente ongewijzigd te laten op min 0,1 procent. De centrale bank houdt daarmee vast aan het ruime stimuleringsbeleid ondanks de oplopende inflatie in het land. Wel namen de beleidsmakers stappen om de neveneffecten van het langdurige steunbeleid aan te pakken. Door de lage rente in het land zoeken investeerders namelijk meer rendement in het buitenland, vooral in de Verenigde Staten, waar de rentetarieven veel hoger liggen.

Zo verklaarde de Bank of Japan “meer flexibiliteit” te zullen toestaan bij het beheersen van de obligatierente. De rente op de tienjarige Japanse staatsobligatie mag namelijk bewegen in een bandbreedte van ongeveer plus en min 0,5 procentpunt van het doelniveau, maar de centrale bank ziet die boven- en ondergrens niet langer als rigide limieten. De centrale bank die met die limieten in feite de hoogte van de rente controleerde, lijkt daarmee een hogere marktrente toe te staan.

De centrale bank verhoogde ook zijn inflatieverwachting naar 2,5 procent, van een eerdere prognose van 1,8 procent. Tevens bleek dat de inflatie in Tokio in juli is gestegen tot 3,2 procent, van 3,1 procent in juni. De prijsstijging in de dichtbevolkte Japanse hoofdstad lag daarmee voor de veertiende maand op rij uit boven de doelstelling van 2 procent van de Bank of Japan.

De Japanse yen steeg in waarde na de beleidsaanpassing van de centrale bank. De duurdere munt zorgde voor verkoopdruk bij de Japanse exportbedrijven. Autofabrikant Toyota en elektronicaconcern Sony, die veel producten verkopen in het buitenland, zakten 1,7 en 2,7 procent. De Nikkei in Tokio raakte mede daardoor 1,8 procent kwijt.

De Chinese beurzen wonnen terrein door de hoop op meer steunmaatregelen van Beijing voor de kwakkelende economie. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus. Internet- en gamesbedrijf Tencent steeg 1,7 procent en maaltijdbezorger Meituan klom 2,6 procent. Evergrande New Energy Vehicle Group kelderde daarentegen dik 60 procent. In het aandeel van de fabrikant van elektrische auto’s, die onderdeel is van het noodlijdende vastgoedconcern Evergrande, kon voor het eerst in meer dan vijftien weer worden gehandeld. De beurs in Shanghai won 1,4 procent.