OM beboet bouwbedrijf uit Vught voor dodelijk bedrijfsongeval

Het Openbaar Ministerie heeft bouwbedrijf Hazenberg Bouw een boete van 60.000 euro opgelegd voor een dodelijk ongeval van een bouwmedewerker in 2020. Naast dood door schuld, wordt het bedrijf uit Vught ook verweten onvoldoende maatregelen te hebben genomen om het ongeval te voorkomen.

De 35-jarige medewerker, die in dienst was van een onderaannemer, kwam om het leven toen hij aan het werk was aan de kopgevel van een woning. Die gevel wordt, evenals tussenwanden, normaal ondersteund door schuine steunpalen. Maar die palen waren door miscommunicatie vroegtijdig verwijderd. Daarop kantelde de gevel, waar de medewerker op dat moment isolatieplaten aanbracht.

Volgens het OM liet de veiligheid op de bouwplaats te wensen over en heeft Hazenberg Bouw gehandeld in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet. Bijvoorbeeld als het gaat om voldoende toezicht en het geven van instructies. “Het bedrijf heeft de risico’s dus onvoldoende geïnventariseerd en beoordeeld, terwijl het bedrijf moest weten dat daardoor levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers te verwachten was”, stelt het OM.

Het OM merkt verder op dat Hazenberg Bouw niet eerder met justitie in aanraking is geweest. Ook zegt het dat het bedrijf volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek. Inmiddels is de veiligheid verbeterd en heeft het bedrijf de geleerde lessen met andere bedrijven uit de bouwbranche gedeeld, aldus het OM.