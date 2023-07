Reislust helpt British Airways-eigenaar IAG aan flinke winst

British Airways-eigenaar IAG heeft de afgelopen maanden flink geprofiteerd van de reislust van vakantiegangers. Het luchtvaartconcern zag daardoor zowel de omzet als de winst over het tweede kwartaal flink toenemen. Topman Luis Gallego streeft ernaar om aan het einde van het jaar weer op het niveau van voor de coronapandemie te zitten.

De totale omzet over de maanden april tot en met juni steeg met ruim 30 procent tot 7,7 miljard euro. 6,7 miljard euro daarvan namen passagiers voor hun rekening die vlogen met onder meer British Airways, Vueling en Iberia. Waar vorig jaar in het tweede kwartaal nog een relatief kleine nettowinst van 133 miljoen euro de boeken inging, is dat nu iets meer dan 1 miljard euro.

IAG merkt vooral vraag van reizigers die in hun vrije tijd vliegen. Voor de zomerperiode is al voor 80 procent van de verwachte omzet geboekt. Het zakelijk verkeer herstelt zich volgens het concern wat langzamer.