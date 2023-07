Signify blijft minder lampen verkopen en stelt verwachtingen bij

Lampenproducent Signify heeft in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw minder inkomsten gehaald uit de verkoop van zijn lampen. De voormalige verlichtingstak van Philips, bekend van de slimme Hue-lampen, wijt dat onder meer aan de zwakke vraag van consumenten. De winst daalde daardoor ook flink en Signify past daarom de verwachting aan voor zijn prestaties dit jaar.

De totale omzet van april tot en met juni kwam uit op 1,6 miljard euro, ruim 10 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep bleef in het tweede kwartaal een winst van 45 miljoen euro over, tegen 248 miljoen euro vorig jaar.

Signify schrijft de gedaalde winst toe aan een combinatie van minder inkomsten en hogere financiƫle lasten. Deels werd die daling gecompenseerd door lagere belastinguitgaven, omdat het bedrag waarover het lampenbedrijf belasting moest afdragen lager was.

“De aanhoudende economische zwakte heeft ons ertoe gebracht voorzichtig te zijn met onze vooruitzichten voor het hele jaar”, legt Signify-topman Eric Rondolat uit. Het bedrijf verwacht dat de marge van de winst voor aftrek van onder meer belastingen en rentes tussen de 9,5 procent en de 10,5 procent zou uitkomen over 2023. Die bandbreedte was eerder tussen de 10,5 en 11,5 procent. De marge over het laatste kwartaal bedroeg 8,3 procent.