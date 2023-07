Supermarktketens Nettorama en Boni gaan samen verder

Supermarktketens Nettorama en Boni gaan fuseren. De twee ketens van discountsupermarkten gaan verder onder de naam Nettorama. Gezamenlijk hebben de bedrijven 83 winkels en 6800 medewerkers.

Nettorama komt uit Noord-Brabant en heeft daar ook zijn meeste winkels. De keten heeft ook vestigingen in Utrecht, Drenthe, Overijssel, Limburg, Gelderland en Zuid-Holland. Boni uit Nijkerk is juist vooral sterk in Utrecht en rond de Veluwe. Die keten heeft ook winkels in Flevoland, Zuid-Holland, Drenthe, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

De fusie gaat geen banen kosten in de winkels en distributiecentra. Op de hoofdkantoren zullen wel enkele banen verdwijnen.

De laatste jaren is er sprake van een consolidatieslag bij Nederlandse supermarkten. Zo gaan PLUS en Coop ook samen verder. Supermarktketens DEEN en Jan Linders verkochten zichzelf omdat ze als kleine supermarktketens de strijd op de markt niet meer goed aan konden.