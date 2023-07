Unigarant moet schade vergoeden om onduidelijke polisvoorwaarden

Als de polisvoorwaarden van een verzekeraar onvoldoende duidelijk zijn, dan mag een consument ervan uitgaan dat de polis dekking biedt. Dat heeft het in de financiële sector belangrijke klachteninstituut Kifid bepaald. Consumenten hadden een klacht ingediend over de inboedelverzekering van Unigarant. Die verzekeraar wilde na gemelde waterschade niet uitbetalen, maar moet dat nu toch doen.

Kifid constateert dat Unigarant in zijn bijzondere voorwaarden een opsomming geeft van wat wel en niet verzekerd is als het aankomt op waterschade. Maar in een ander artikel van de voorwaarden ontbreekt nadere uitleg. Daarin staat dat de inboedel verzekerd is voor schade door “andere van buitenkomende schadeoorzaken”, onderbouwd met de termen onvoorzien, onverwacht en plotseling. “Hiermee kan er bij een verzekeringnemer onduidelijkheid bestaan over wat een onvoorziene en onverwachte gebeurtenis is”, stelt de Commissie van Beroep.

De consumenten die de klacht indienden spraken zelf van een ongeluk. Zo liet een van hen per ongeluk een kraan openstaan waar op dat moment geen water uitkwam. Het water was namelijk afgesloten. Vervolgens werd vergeten de kraan weer dicht te draaien, waarbij tevens de stop in de gootsteen zat. ‘s Nachts is het water weer gaan lopen, waarna de consumenten de volgende ochtend “de ravage in de keuken en kamer en later in de kelder” zagen. De schadeclaim die zij vervolgens bij Unigarant indienden bedroeg ruim 9500 euro.

Maar de verzekeraar vond dat er “geen sprake is van een onvoorziene, plotselinge en onverwachte schadegebeurtenis”. De consument had namelijk moeten verwachten dat het water op korte termijn weer zou kunnen gaan stromen. Ook heeft het volgens Unigarant vijf tot tien minuten geduurd voordat de gootsteen geleidelijk aan is gaan overstromen. “De waterschade aan de inboedel is daarom niet het gevolg van een plotselinge schadegebeurtenis waardoor de schade niet is gedekt.”

Maar de Commissie van Beroep vindt dat er “onvoldoende objectieve aanknopingspunten” zijn om te spreken van schade door eigen schuld die dus niet verzekerd is. En omdat de voorwaarde op meerdere manieren is uit te leggen, geldt voor de consument de “meest gunstige uitleg”, aldus de Commissie van Beroep. “Wanneer de verzekeraar ‘onvoorzien en onverwacht’ strikter wil toepassen, dan zal zij haar voorwaarden op dit punt moeten aanpassen en verduidelijken.”