Wehkamp verkoopt minder dan vorig jaar, maar meer dan voor corona

Webwinkelconcern Wehkamp heeft afgelopen jaar minder verkocht dan het jaar ervoor. Maar in de coronatijd kochten Nederlanders ook veel meer online. De verkopen van Wehkamp, kleertjes.com en mannenmodewebshop Union River liggen nog altijd wel ruim boven die van voor de coronacrisis. Terwijl de hoge inflatie toch ook druk zette op de uitgaven van consumenten, merkte Wehkamp.

Uiteindelijk daalde de omzet in de periode van april 2022 tot en met maart dit jaar zo’n 9 procent ten opzichte van de twaalf maanden ervoor. Maar dat is dus nog altijd 11 procent meer dan in het boekjaar 2019-2020. Bedragen noemt Wehkamp daarbij niet.

Bij de bedrijfswinst is dat anders. Die bedroeg afgelopen jaargang 20 miljoen euro, wat wel ruim minder is dan de 46 miljoen euro uit 2021-2022. Maar Wehkamp is vooral tevreden dat er voor het vierde jaar op rij zwarte cijfers werden geschreven.

Wehkamp kwam afgelopen jaar onder meer in het nieuws doordat het de merkrechten van Coolcat verwierf. Dat jeugdmodemerk ging in 2019 failliet, maar maakte een doorstart online.