Drukke beursweek met cijfers Heineken, ING en banenrapport VS

Beleggers krijgen komende beursweek weer een grote hoeveelheid kwartaalresultaten onder ogen. In Amsterdam gaat het onder meer om cijfers van bierbrouwer Heineken, ING en Douwe Egberts-moederconcern JDE Peet’s. Uit het buitenland staan resultaten op de rol van bijvoorbeeld Apple, Uber en Amazon. Verder wordt nog het belangrijke Amerikaanse banenrapport gepubliceerd en komen er nieuwe Europese inflatiecijfers.

Heineken opent maandagochtend de boeken, waarbij de aandacht uit zal gaan naar de verkoopvolumes en prijsverhogingen om de gestegen grondstofkosten op te vangen. JDE Peet’s is woensdag aan de beurt en ook daar zal gelet worden op prijsverhogingen. ING meldt donderdag cijfers over de afgelopen periode. Daar zal bijvoorbeeld worden gekeken naar de impact van de renteverhogingen door centrale banken op de rente-inkomsten en signalen over een afzwakkende economie.

Andere beursgenoteerde bedrijven op het Damrak die inzage in de kwartaalprestaties geven zijn onder meer fusieconcern DSM-Firmenich, informatieleverancier Wolters Kluwer, kunstmestproducent OCI, chemicaliƫndistributeur IMCD en de biotechnologen Pharming en Galapagos.

Apple en Amazon staan voor donderdag nabeurs in New York op de agenda. Bij Apple zal onder meer worden gekeken naar de impact van de hoge inflatie op de verkopen van iPhones en bij webwinkel Amazon kunnen de onlineverkopen en cloudactiviteiten op aandacht van beleggers rekenen. Bij Uber zal het gaan om onder meer de aantallen taxiritten en bezorging van maaltijden.

Verder worden nog cijfers gerapporteerd van bedrijven als post- en pakketbezorger Deutsche Post DHL, olieconcern BP, farmaceut Pfizer, koffieketen Starbucks, autofabrikant BMW, brouwer AB InBev en luchtvaartconcern Lufthansa.

Maandag komen voorlopige cijfers over de inflatie in de eurozone in juli, net als een raming over de economische groei in het eurogebied in het tweede kwartaal. De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde afgelopen week nog de rente om zo de hoge inflatie tegen te gaan.

Ook de Amerikaanse Federal Reserve kwam met een nieuwe renteverhoging. Vrijdag wordt het Amerikaanse banenrapport naar buiten gebracht. Dat rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Fed.

De Amsterdamse AEX-index nadert ondertussen de grens van 800 punten. De hoofdindex op Beursplein 5 sloot vrijdag 0,3 procent hoger op 794,27 punten. Op Wall Street waren eveneens plussen te zien.