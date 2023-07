Krant: premier Sunak wil miljoenen steken in CO2-opslag Noordzee

De Britse premier Rishi Sunak is van plan miljoenen ponden aan subsidie te verstrekken aan een project voor de opslag van CO2 in de Noordzee. Dat meldt de krant Sunday Times. Sunak zou maandag naar het oosten van Schotland gaan om zijn plannen voor de financiering van het CO2-project toe te lichten.

Het Acorn-project maakt gebruik van bestaande gaspijpleidingen om CO2 in de zeebodem op te slaan. Het broeikasgas ontstaat bijvoorbeeld door de productie van olie en gas op de Noordzee en is afkomstig uit de Schotse industrie. Er moet ook een fabriek komen waar vanaf 2025 CO2 in waterstof wordt omgevormd. Onder meer Shell is een van de investeerders in Acorn.

Tegelijkertijd zei Sunak tegen de Sunday Telegraph dat hij ook plannen steunt voor nieuwe olie- en gasprojecten in de Noordzee. Naar verwachting gaat de Britse overheid goedkeuring geven aan de verdere ontwikkeling van het olie- en gasveld Rosebank in de buurt van de Shetlandeilanden en ook andere projecten. Volgens Sunak is dat belangrijk om de Britse energievoorziening veilig te stellen en voor de werkgelegenheid in de energiesector.

Milieugroeperingen zijn verontwaardigd dat de overheid wil doorgaan met nieuwe fossiele projecten. Zij stellen dat Sunak weinig overtuigend optreedt als het gaat om klimaatverandering en het terugdringen van uitstoot. Oppositiepartij Labour heeft gezegd dat de partij geen nieuwe boorvergunningen afgeeft als ze aan de macht zou komen in het Verenigd Koninkrijk.