Minister Le Maire: Frankrijk wil betere toegang tot Chinese markt

Frankrijk wil een betere toegang tot de Chinese markt en ook een “evenwichtigere” handelsrelatie met het land. Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire gezegd na gesprekken met hoge Chinese functionarissen, onder wie vicepremier He Lifeng.

Le Maire is op bezoek in Beijing om te praten over de handelsrelaties tussen Frankrijk en China. Het land is de op twee na grootste handelspartner van Frankrijk.

Volgens de minister wil Frankrijk geen obstakels rond bijvoorbeeld wetgeving om toegang te krijgen tot de grote Chinese markt. Een open en evenwichtige toegang was volgens Le Maire de “kern van constructieve gesprekken” met de Chinezen.

Het Franse bedrijfsleven is in toenemende mate bezorgd dat het geraakt kan worden door de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten over onder meer handel en technologie. Ook tussen de Europese Unie en China zijn er meer spanningen. Verder zijn er in Europa ook steeds meer zorgen over de Europese afhankelijkheid van China voor bijvoorbeeld bepaalde belangrijke grondstoffen.

Europa heeft daarom met China gesproken over het verminderen van risico’s in de handelsrelatie. Le Maire stelt dat dit betekent dat Europa onafhankelijker wil zijn en geen risico’s wil hebben in de toeleveringsketens vanuit China. De minister hoopt dat Frankrijk de “toon” van de Europees-Chinese relatie kan stabiliseren.

Le Maire verklaarde wel dat het een illusie is dat westerse landen helemaal de economische banden met China kunnen doorsnijden. De laatste tijd wordt in sommige kringen gesproken over een “ontkoppeling” van China, maar dat ziet de minister dus niet zitten. Hij reist maandag naar de Chinese miljoenenstad Shenzhen, waar veel techbedrijven zitten, voor gesprekken met bedrijfsleiders.