Aziatische beurzen hoger na stappenplan Chinese overheid

De Aziatische beurzen gingen maandag overwegend vooruit. Beleggers trokken zich op aan een nieuw 20-puntenplan van de Chinese autoriteiten om de consumentenvraag in het land aan te jagen en het kwakkelende economische herstel te stimuleren. Het plan volgt na een daling van de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in juli en een verdere krimp van de omvangrijke Chinese industrie.

Een sterker dan verwachte daling van de favoriete maatstaf voor de inflatie van de Federal Reserve in juni wakkerde daarnaast de hoop aan dat de Amerikaanse centrale de rente niet nog verder zal gaan verhogen. Die hoop zorgde, naast sterke resultaten van de chipmaker Intel, vrijdag al voor stevige winsten in de Amerikaanse techsector.

In Hongkong boekte de Hang Seng-index tussentijds een winst van 1,5 procent onder aanvoering van de Chinese techbedrijven. Webwinkelconcerns Alibaba en JD.com stegen ruim 2 procent en dik 5 procent. Internet- en gamebedrijf Tencent won 1,8 procent. Ook de vastgoedbedrijven en de fabrikanten van elektrische auto’s gingen flink vooruit. Het 20-puntenplan van de overheid bevat namelijk meer steun om de vraag naar woningen en elektrische voertuigen aan te jagen, naast steunmaatregelen voor de sectoren cultuur en toerisme.

De beurs in Shanghai won 0,6 procent. De Chinese industriesector kromp in juli voor de vierde maand op rij, maar de krimp viel wel iets minder sterk uit dan een maand eerder. De dienstensector dreigt door de afname van het groeitempo in juli echter ook in het krimpgebied terecht te komen.

De Nikkei in Tokio klom 1 procent, ondanks een tegenvallende groei van de Japanse industriƫle productie in juni. Industrieconcern Hitachi behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 6 procent na een forse stijging van de winst in het afgelopen kwartaal. Techinvesteerder SoftBank profiteerde van de stevige koerswinsten in de techsector en steeg 2 procent. De Kospi in Seoul kreeg er 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney bleef achter met een min van 0,3 procent.