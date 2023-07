Britse waakhond: eind augustus besluit over overname Activision

De Britse mededingingsautoriteit, de Competition and Markets Authority (CMA), streeft ernaar tegen 29 augustus een definitief besluit te nemen over het geven van toestemming voor de overname van Activision Blizzard door Microsoft. De CMA riep op reacties te geven op de voorgenomen overname van Activision Blizzard, maker van games als Call of Duty en World of Warcraft, voor 69 miljard dollar.

Iedereen die wil reageren op Microsofts overname moet dat uiterlijk 4 augustus doen, aldus de CMA in haar verklaring.

Eerder dit jaar blokkeerde de CMA de overname van Activision Blizzard door Microsoft. De combinatie van de twee bedrijven zou volgens de waakhond te veel macht krijgen op de markt voor cloudgames.

De Europese Commissie ging in mei wel akkoord. Ook Brussel was bezorgd over de overgebleven concurrentie op het gebied van cloudgames na de overname. Maar de Europese Unie ging alsnog akkoord omdat Microsoft toezegde de games van Activision Blizzard de komende tien jaar ook via alternatieve platformen breed beschikbaar te stellen.