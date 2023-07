Britten verlenen honderden olie- en gasvergunningen voor Noordzee

Het Verenigd Koninkrijk gaat honderden nieuwe olie- en gasvergunningen verlenen aan bedrijven voor de winning van de brandstoffen in de Noordzee. Het plan is onderdeel van de inspanningen van de Britse regering om meer energie-onafhankelijk te worden.

Ook worden er twee nieuwe koolstofafvang- en opslagfaciliteiten opgezet in Noordoost-Schotland en de Engelse Humber-regio, waarin drie belangrijke havens liggen: Hull, Grimsby en Immingham.

“Het is nu meer dan ooit van vitaal belang dat we onze energiezekerheid versterken en profiteren van die onafhankelijkheid om meer betaalbare, schone energie te leveren aan Britse huizen en bedrijven”, zei de Britse premier Rishi Sunak, die maandag een bezoek brengt aan de belangrijke energie-infrastructuurlocatie in Aberdeenshire, Schotland.

De Britse toezichthouder voor de olie- en gasindustrie verwacht dat de eerste nieuwe vergunningen in het najaar zullen worden verleend.