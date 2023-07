EU en Filipijnen gaan weer proberen handelsakkoord te sluiten

De Europese Unie en de Filipijnen gaan een nieuwe poging doen om tot een handelsakkoord te komen. De onderhandelingen over zo’n overeenkomst liggen al jaren stil. Een deal zou “grote potentie voor ons beiden” hebben, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie op bezoek in het Zuidoost-Aziatische land.

Het Westen, en in het bijzonder de EU, probeert de banden met ontwikkelingslanden in het zogenoemde Mondiale Zuiden aan te halen. Dat is belangrijker geworden nu Europa weer regelrecht tegenover Rusland staat en bovendien steeds meer moet wedijveren met opkomende supermacht China, dat Zuidoost-Azië als zijn achtertuin beschouwt. Maar tegelijkertijd heeft de EU meer oog gekregen voor de keerzijden van vrijhandel en wil zij minder naïef optreden op het wereldtoneel.

Brussel en Manilla hebben besloten de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord te herstarten, zei Von der Leyen naast de Filipijnse president tijdens haar bezoek. Die roemde de grote zielsverwantschap van de twee handelspartners, die onder meer hun hang naar democratie, rechtsstaat en mensenrechten zouden delen.

Dat de Filipijnen het niet zo nauw meer namen met de mensenrechten was nu juist de reden dat de onderhandelingen over een handelsakkoord waren verzand. Vooral het nietsontziende optreden van de vorige president tegen drugshandelaars en -gebruikers ging de EU te ver. Volgens mensenrechtenorganisaties is er sindsdien nog te weinig veranderd.