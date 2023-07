Europese luchthavenkoepel: prijsvechters populairder sinds corona

Steeds meer vakantiegangers kiezen voor een vlucht met een budgetmaatschappij. Volgens luchthavenkoepelorganisatie ACI Europe is dat een van de blijvende veranderingen die de coronapandemie heeft nagelaten. Dit zorgt ervoor dat vergeleken met 2019 andere bestemmingen in trek zijn.

Albanië is een land dat profiteert van de grotere populariteit van goedkope vluchten. Het land kreeg vorige maand ruim twee keer zoveel passagiers te verwerken als vier jaar eerder. Meer traditionele luchtvaartmaatschappijen, die over het algemeen iets meer luxe bieden, lijden onder deze trend. Verder ziet ACI dat consumenten steeds vaker kiezen voor alternatieven voor het vliegtuig bij binnenlandse reizen.

Van april tot en met juni was het aantal passagiers op Europese luchthavens 16 procent hoger dan een jaar eerder. Dat leidde ertoe dat er afgelopen maand nog een krimp van een kleine 7 procent was vergeleken met vier jaar geleden. In januari was dat nog 11 procent.

Hoewel ACI ondanks de inflatie nog altijd een sterke vraag naar de duurdere vliegtickets ziet, is directeur Olivier Jankovec bang dat dit binnenkort afgelopen is. “Na de zomermaanden zien we veel onzekerheid. De eurozone en het Verenigd Koninkrijk krijgen het economisch gezien lastiger en ook zouden de in coronatijd gevulde spaarpotjes van consumenten leeg kunnen raken.”

Italië, Rusland en Turkije zijn belangrijke landen in de Europese regio die al op een hoger niveau zitten dan voor de coronapandemie. Net als Turkije profiteren Oezbekistan, Kazachstan en Armenië van de vluchtbeperkingen die Europese landen voor Rusland hebben ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne.

Londen Heathrow is wel weer de grootste luchthaven van Europa, voor Istanbul. De Turkse luchthaven is de enige van de top 5 Europese vliegvelden die op groei zit vergeleken met vier jaar geleden. Schiphol verwerkte afgelopen halfjaar nog altijd 17 procent minder passagiers dan in de eerste helft van 2019 en staat op de vierde plaats.