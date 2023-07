Heineken hard onderuit in AEX na tegenvallende cijfers

Het aandeel Heineken ging maandag fors onderuit in de AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam. De bierbrouwer verlaagde zijn verwachting voor het hele jaar na tegenvallende resultaten in de eerste helft. Het bedrijf verkocht ook minder bier, maar dankzij prijsverhogingen nam de omzet wel toe. De nettowinst daalde echter vanwege hogere kosten. Daarop werd Heineken 8 procent lager gezet door beleggers op het Damrak.

De AEX verloor 0,3 procent op 792,00 punten. De hoofdindex sloot vrijdag nog op de hoogste stand van dit jaar. De MidKap verloor 0,1 procent tot 935,25 punten. De hoofdgraadmeters in Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt daalde 0,1 procent.

Volgens Heineken-topman Dolf van den Brink was met name in de regio Aziƫ-Pacific de vraag duidelijk zwakker dan voorzien. Hij verwacht daarbij dat verdere prijsstijgingen in Europa de rest van het jaar niet langer nodig zijn. Ook schreef Heineken nog eens miljoenen af op zijn Russische activiteiten. De brouwer heeft al een mogelijke koper voor die activiteiten, maar is afhankelijk van Moskou voor goedkeuring. Concurrenten als Carlsberg en AB InBev gingen mee omlaag met minnen rond de 2,7 procent.

Staalconcern ArcelorMittal was koploper bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 met een koerswinst van 2,4 procent. Uitzender Randstad en chiptoeleverancier Besi, die dit jaar al zo’n 90 procent in waarde is gestegen, volgden met plussen tot 1,6 procent. Shell profiteerde van de hogere olieprijzen en kreeg er 1,1 procent aan waarde bij.

In de MidKap bungelde metalenspecialist AMG Critical Materials onderaan met een min van ruim 5 procent. Analisten van de Duitse investeringsbank Berenberg haalden AMG van de kooplijst af. Bodemonderzoeker Fugro en laadpalenproducent Alfen waren aanvoerders bij de middelgrote fondsen met plussen van 3,3 procent.

De euro was 1,1022 dollar waard, tegen 1,1034 dollar op vrijdag. De olieprijzen zetten de opmars verder door en stegen naar de hoogste niveaus sinds april. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 81,57 dollar en Brentolie werd 0,6 procent duurder op 85,53 dollar per vat.