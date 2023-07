Heineken onderaan in lagere AEX na verlaging verwachting

Heineken was maandag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. De bierbrouwer verlaagde zijn verwachting voor het hele jaar na tegenvallende resultaten in de eerste jaarhelft. Heineken verkocht minder bier, maar wist dankzij hogere prijzen wel meer omzet te boeken. Door hogere kosten nam de nettowinst echter af tot 1,15 miljard euro.

Vooral in de regio Aziƫ-Pacific was de vraag volgens Heineken-topman Dolf van den Brink duidelijk zwakker dan voorzien. Hij verwacht daarbij dat verdere prijsstijgingen in Europa de rest van het jaar niet langer nodig zijn. Ook schreef Heineken nog eens 113 miljoen euro af op zijn Russische activiteiten. De brouwer heeft al een mogelijke koper in beeld voor die activiteiten, maar is afhankelijk van de Russische autoriteiten voor goedkeuring. Het aandeel werd 5 procent lager gezet.

Beleggers kijken daarnaast uit naar het inflatiecijfer van de eurozone, dat later op de dag verschijnt. Statistiekbureau CBS kwam al met een eerste schatting van de Nederlandse inflatie in juli. Die nam deze maand verder af tot 4,6 procent, van 5,7 procent in juni. De afname kwam vooral door een daling van de energieprijzen. De producten in de supermarkten namen wel weer in prijs toe.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 791,49 punten. De hoofdindex sloot vrijdag nog op de hoogste stand van dit jaar. De MidKap daalde 0,4 procent tot 933,14 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten tot 0,2 procent. De DAX in Frankfurt, die vorige week een nieuw recordniveau aantikte, verloor 0,3 procent. In Duitsland bleek dat de winkelverkopen in juni sterker dan verwacht zijn gedaald.

ING, dat donderdag de boeken opent, voerde de schaarse stijgers aan in de AEX, met een winst van 0,3 procent. Naast Heineken behoorden muzieklabel UMG, verfconcern AkzoNobel en chipbedrijf ASMI tot de staartgroep, met minnen van rond 0,9 procent.

In de MidKap stond AMG onderaan met een verlies van 3 procent. Analisten van de Duitse investeringsbank Berenberg haalden de metalengroep van de kooplijst af. Biotechnoloog Galapagos, die later deze week met cijfers komt, ging aan kop met een plus van ruim 2 procent.

De euro was 1,1012 dollar waard, tegen 1,1034 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 80,48 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 84,73 dollar per vat.