Kleine plussen op Wall Street na positieve beursmaand juli

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag op de laatste handelsdag van juli met kleine koerswinsten gesloten. Beleggers op Wall Street hebben een positieve beursmaand achter de rug, geholpen door toenemend optimisme over de economie, meevallende bedrijfsresultaten en de hoop dat de Amerikaanse centrale bank vrijwel klaar is met het verhogen van de rente om de hoge inflatie aan te pakken.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 35.559,53 punten. De Dow kreeg er afgelopen maand ruim 3 procent bij. De breed samengestelde S&P 500 eindigde 0,2 procent hoger op 4588,96 punten, waarmee ook een plus over juli in de boeken werd gezet van iets meer dan 3 procent.

De Nasdaq won 0,2 procent tot 14.346,02 punten. De technologiegraadmeter behaalde daarmee een winst van zo’n 4 procent in juli, mede dankzij sterke kwartaalresultaten van Facebook-moeder Meta Platforms, Google-eigenaar Alphabet en chipfabrikant Intel. De Nasdaq laat daarmee al vijf maanden op rij een stijging zien.

Handelaren op Wall Street kijken nu vooral uit naar de kwartaalcijfers die deze week naar buiten komen van onder meer techconcern Apple, taxi- en bezorgdienst Uber, webwinkelconcern Amazon en chipproducent Advanced Micro Devices (AMD). Verder wordt vrijdag het belangrijke Amerikaanse banenrapport gepubliceerd. Dat rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

Bij de bedrijven stond Johnson & Johnson (J&J) in de belangstelling met een verlies van 4 procent. Een Amerikaanse rechter heeft een tweede poging van de medicijnfabrikant om onder tienduizenden rechtszaken over zijn talkpoederproducten uit te komen, afgewezen. De uitspraak betekent dat J&J zich hoogstwaarschijnlijk zal moeten verdedigen tegen beschuldigingen dat vervuilde talk in het babypoeder kanker veroorzaakt.

Adobe profiteerde van een adviesverhoging door Morgan Stanley en won 3,3 procent. Volgens kenners van de zakenbank heeft het softwarebedrijf de wind in de zeilen dankzij de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De euro was 1,0994 dollar waard, tegen 1,1022 dollar bij het slot in Europa. De olieprijzen stegen naar de hoogste niveaus sinds april. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 81,86 dollar en Brentolie werd 0,7 procent duurder op 85,56 dollar per vat.